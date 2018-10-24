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Hatay'da terör operasyonunda emekli binbaşı gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda emekli bir binbaşı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda emekli bir binbaşı gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda iş adamı ve emekli binbaşı Zeki K. gözaltına alındı. Zeki K.'nin evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve harici diske de el konuldu. Eski HDP Parti Meclis üyesi Zeki K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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