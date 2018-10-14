Hatay'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arsuz'dan İskenderun istikametine gitmekte olan Süleyman K. yönetimindeki 34 UE 6888 plakalı araç ile Sergen Satar yönetimindeki 31 KJK 97 plakalı motosiklet Gökmeydan kavşağında çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Sergen Satar kazada ağır yaralandı. Durumu ağır olan Satar'ın kanlar içinde kaldığını gören vatandaşlar olay yerine hemen sağlık ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen Arsuz İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri trafikte kontrolü sağlarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Sergen Satar'ın hastanede tedavisinin devam ettiği belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.