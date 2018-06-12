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12 Haziran 2018 06:07

Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

12 Haziran 2018 06:07


Edinilen bilgilere göre, Payas - İskenderun D-817 kara yolu üzeri Sarıseki Organize Sanayi bölgesinde Mehmet Mete Yıldırım yönetimindeki 31 KNZ 49 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Okan K. yönetimindeki 31 UZ 556 plakalı kamyonet çarpıştı.


Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Mete Yıldırım (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa Ertürk ise hafif şekilde yaralandı.


İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yıldırım’ın Demir-Çelik Fabrikalarında Bilgi İşlem de çalıştığı öğrenilirken, kamyonet sürücüsü Okan K.’nın ise gözaltına alındığı belirtildi.


Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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