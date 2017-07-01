Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

Antakya ilçesi 75. Yıl Caddesi’nde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada, iddiaya göre, bir otomobil yolun sol tarafında seyir halinde bulunan 31 AAG 09 plakalı motorsikleti sıkıştırdı. Dengesini kaybederek düşerek yaralanan motorsiklet sürücüsüne ilk müdahale yoldan geçmekte olan doktor ve acil tip teknisyeni yaptı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.