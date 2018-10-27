Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay'da önünde seyreden araca çarpan genç sürücü, çarptığı araçtaki çocukların iyi olmasına sevinirken, yaralanan anne babasını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Alınan bilgiye göre kaza, İskenderun-Antakya karayolu Top Boğazı Bakras Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yeni ehliyet aldığı iddia edilen Umut K., 31 LE 505 plakalı otomobil ile önünde seyretmekte olan Hayriye Karakaya yönetimindeki 31 NB 467 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri orta refüje savrulurken, Umut K.'nin kullandığı aracın hava yastıklarının açılması faciayı önledi. Kazada üç kişi yaralandı. Çarptığı araçta sürücü kadın ve iki çocuğunun iyi olduğunu gören ve onlarla ilgilenen Umut K., anne babasının yaralı olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Kendisine arkadan çarpıldığını söyleyen sürücü Hayriye Karakaya, çarpan kişinin yeni araba kullanmayı öğrendiğini söyledi. Yaralılar ambulansla Hatay Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ve çevredeki vatandaşlar kazayı yara almadan atlatan iki küçük çocuğu teselli etmeye çalıştı.