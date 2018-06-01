Hatay’da trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgilere kaza, akşam saatlerinde Arsuz Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu ile Demet Caddesi kavşağında meydana geldi. Mahmut K. yönetimindeki 31 KIM 17 plakalı araç ile Barış K. (30) yönetimindeki 31 LN 436 plakalı araç Uğur Mumcu kavşağında çarpıştı. Kazada Mahmut K. (50), Vatfa Karadeniz (40) ve 1 yaşındaki Selçuk Baştuğ ile diğer araçta bulunan sürücü Barış K., Ekrem Dönmez (18) yaralandı.

Olay yerine gelen Arsuz ilçe Trafik Büro Amirliği ekipleri trafikte kontrolü sağlarken, yaralılar ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.