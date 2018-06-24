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24 Haziran 2018 15:37

Hatay’da Trafik Kazası

Hatay’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere çarparak durabildi.

Hatay’da Trafik Kazası

24 Haziran 2018 15:37


Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden A.Ş. yönetiminde ki 31 ABA 59 plakalı araç yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.


Antakya - Samandağ Çevre Yolunda aşırı hızlı olduğu belirlenen 31 ABA 98 plakalı araç sürücüsü A.Ş kazada hafif yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.


Hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü A.Ş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.


Kaza ile ilgili soruşma başlatıldı.




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