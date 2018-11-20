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Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü

Hatay’ın Altınözü ilçesinde akşam saatlerinde tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde akşam saatlerinde tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. FETÖ'den tutuklu oğlu jandarma eşliğinde babasının cenazesine katıldı.


Edinilen bilgiye göre, dün Türkmenmezraası Mahallesi yakınlarında tarlasını süren Abdülsamet Bereket (55), bir anda traktörünün devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekipleri tarafından Altınözü Devlet Hastanesine kaldırılan Bereket, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemeyi sürdürürken, Abdülsamet Bereket'in öğle namazını müteakiben gömülmesi beklenen cenazesi FETÖ'den tutuklu oğlu Dibo Bereket'in getirilmesiyle akşam ezanıyla Türkmenmezraası Mezarlığı'na defnedildi.


FETÖ'den tutuklu oğlu Dibo Bereket jandarma eşliğinde, babasını son yolculuğuna uğurladı.

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