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28 Şubat 2018 16:31

Hatay’da TSK’yı Güçlendirme Vakfı’na 500 bin liralık bağış

Hatay’ın Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyada Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na 500 bin liralık bağış toplandı.

Hatay’da TSK’yı Güçlendirme Vakfı’na 500 bin liralık bağış

28 Şubat 2018 16:31


Bağış kampanyası berat ve madalya takdimi nedeniyle Altınözü Kaymakamlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törende, Musa Esatoğlu tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Altınözü Merkez Anaokulu öğrencileri tarafından protokol mensuplarına kumbara verildi. Alanı dolduran vatandaşlar Türk bayraklarını dalgalandırdı, coşkuyla törene katıldı.


Törende konuşan Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, vatanın bölünmezliği için, insanların askerler için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapmak durumunda olduğunu söyledi.


Mardinli, Altınözü halkının ve Hatay halkının Afrin operasyonunu desteklediklerini belirterek, “Vatanın bölünmezliği için, insanlarımız, askerlerimiz elinden gelen her türlü fedakarlığı yapmak durumunda. Bu kampanyayı düzenlemede emeği geçenlere teşekkür ederim. Altınözlüler olduğu gibi bütün Hataylılar, hangi dil, din, kültür ne olursa olsun vatan, millet, bayrak olduğu zaman farklılıklarımız zenginliğimiz olduğunu bilerek birlik ve beraberlik içerisinde vatanına bağlılıklarını her zaman göstermişlerdir. Göstermeye devam ediyorlar. Bunu 15 Temmuz’da hain FETÖ’nün yapmış olduğu darbe girişimi sırasında da gösterdiler” dedi.


Konuşmaların ardından törende Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yapılan bağışlar nedeniyle 280 teşekkür belgesi ve 100 madalya verildi. Törende Kıbrıs, Kore ve Güneydoğu gazilerine plaket verildi.




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