Hatay’da Türk ve Suriyeli çocuklar uçurtma şenliğinde kaynaştı

Sosyal uyum projesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hatay Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Hatay ve İskenderun Çocuk Hakları Komitesi ve İskenderun Belediyesi işbirliğiyle, İskenderun Anıt Alanı’nda, ‘Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar’ uçurtma festivali etkinliğiyle Türk ve Suriyeli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sandıkçı, bakanlık olarak proje ile Suriyeli çocukların entegrasyonu kapsamında 250 Türk ve 250 Suriyeli çocuğun bir araya getirilerek uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

Uçurtma şenliğinin birincisini burada yaptıklarını, ilerleyen zamanlarda bu etkinliklere devam edeceklerini söyleyen Sandıkçı, çocukların dijital ortamların zararlarından korunması, onları park ve sokak gibi dış ortamda fiziksel aktivitelere yönlendirmek, akranlarıyla birlikte büyümesi ve sosyal yaşama dahil olmalarının amaçlandığını belirtti.

Türk ve Suriyeli çocukların ekranlarla değil, akranlarıyla oynamasını istediklerini ifade eden Sandıkçı, “Ekran çocuğu olmanızı istemiyoruz. Yaşıtlarınızla birlikte vakit geçirin onlarla birlikte oyunlar oynayın istiyoruz. Elbette çocukluğunuzu da doyasıya yaşayın. Ancak, hedefleriniz ve hayalleriniz olsun. Kadim medeniyetimizin değerlerinden kopmayın; milletimizi ve tüm insanlığı kucaklayan anlayışta olun. Günümüzde bu anlayışa ihtiyaç var; gelecekte de hep olacak. Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya başta olmak üzere, etkinliğe desteklerinden dolayı da İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve ekibine de teşekkür ederim” dedi.

Belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar, bulunduğu kente, yaşlısından çocuğuna kadar elinden geldiği kadar destek ve hizmet vermek olduğunun altını çizen İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş ise, “Bu anlamda Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü’nün Suriyeli ve Türk çocukları kaynaştırıp, onların bir arada yaşamalarını sağlayacak bir adım atması çok önemli. Daha da önemlisi belki de hayatında hiç uçurtmayı uçurtmayan çocuklara uçurtma şenliği düzenlediler. Bizler de belediye olarak bu işin bir tarafından tutmaya çalıştık. Etkinlikte yaklaşık 500 kişilik dürüm, ayran ve su dağıtımı yaptık. Çok güzel bir etkinlik oldu” diye konuştu.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk de yapılan etkinliğin çocukların kaynaşması için çok önemli olduğunu ifade ederek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Rüzgarın az olması sebebiyle çocukların uçurtmalarını uçurtmakta zorlandığı gözlenirken, etkinlikte İskenderun Belediyesi tarafından katılan tüm çocuklara dürüm ve ayran ikramında bulunuldu.

İskenderun Atatürk Anıt Alanı’nda düzenlenen etkinliğe Türk ve Suriyeli çocukların yanı sıra İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sandıkçı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hakları İl Komiteleri Türkiye Koordinatörü Muhammet Rüştü Aktaş, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, Özel Kalem Müdür Vekili Ali Çift katıldı.