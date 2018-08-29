Hatay’da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, merkez Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi’nde bulunan iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 81 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şahıslardan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.