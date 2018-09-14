Hatay'da uyuşturucu hap operasyonu

Hatay'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 21 bin 750 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçlarına yönelik başlatılan bir soruşturma kapsamında, Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi'nde yapılan operasyonda 21 bin 750 adet captagon ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Hatay nüfusuna kayıtlı 3 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.