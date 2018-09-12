Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 700 gram uyuşturucu esrar ele geçirildi, olay ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kaçakçılığı yapma faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, bir istihbaratı değerlendiren asayiş ekipleri Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi Hastane Altı 3 nolu sokak üzerindeki A.A'ya (37) ait ikamette yaptığı aramada kullanıma hazır 2 kilo 542 gram esrar maddesi ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler A.A. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Payas İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde H.L'ye (32) ait ikamette 155 gram esrar maddesi ve H.K (37)'ye ait ikamette yapılan aramada ise boyları 20 ile 1.80 cm arasında değişen 56 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.