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19 Eylül 2017 09:27

Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da 200 polisin katılımıyla gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay’da uyuşturucu operasyonu

19 Eylül 2017 09:27


Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyona, Hatay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden 200 polis katıldı.


Narkotik köpeklerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda evler didik didik arandı. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.


Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.G. (37), 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan E.G. (21) ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.B. (21) gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslardan H.G.’nin evinde 230 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 33 av tüfeği fişeği ele geçirildi.




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