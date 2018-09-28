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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 550 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 550 gram kubar esrar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yapılan operasyonla 4 parça halinde toplam 3 kilo 550 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak şüphelilerden biri gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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