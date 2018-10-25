Hatay'da Uzun Çarşı sular altında kaldı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da sağanak yağış ilçe genelinde etkili olurken tarihi Uzun Çarşı sular altında kaldı.

Hatay ve ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. İlerleyen saatlerde etkisini arttıran yağmur suları, Uzun Çarşı'da sele neden oldu. Tarihi Uzun Çarşı'yı Habib-i Neccar Dağı'ndan gelen yağmur suları bastı.

Trafik polisleri otomobil yitti

Hatay'ın birçok noktasında etkili olan yağışlar nedeniyle ulaşım da kilitlendi. Birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanırken Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde anayolda kalan bir otomobil, trafik polisleri tarafından itilerek ilerletildi. Bazı noktalarda ise çöken yollar nedeniyle araçlar yol ortasında mahsur kaldı. Yağışın sona ermesiyle birlikte şehirde yaşam normale döndü.