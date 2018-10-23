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Hatay'da uzun namlulu silah operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yapılan operasyonda 9 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan operasyonda 9 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından elde edilen istihbarı bilgiler neticesinde, gümrük kaçağı uzun namlulu silahın satılmak maksadıyla Reyhanlı ilçesine getirildiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri, Reyhanlı'nın Göktepe Mahallesi'nde arazide arama yaptı. Arama sonucu 9 Kaleşnikof piyade tüfeği, 8 adet şarjör, 5 adet Kaleşnikof tüfek dipçiği ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 2 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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