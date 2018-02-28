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28 Şubat 2018 21:18

Hatay’da yaralı Kızıl Şahin, tedavi edilip doğaya salınacak

Hatay’ın Belen ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hatay’da yaralı Kızıl Şahin, tedavi edilip doğaya salınacak

28 Şubat 2018 21:18


Belen Derebahçe Mahallesi’nde belediye personeli Kenan İncedil tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin’in bilinçsiz bir avcı tarafından kanadından vurularak yaralandığı, tedavisinin ardından yaşam alanına tekrar geri dönmesi sağlanacağı bildirildi.


Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına Belen Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Tamer Bozkurt’a yaralı Kızıl Şahin’i teslim ettiklerini belirterek “Yaratılan her canlının bir sebebi vardır, inşallah yaralı kuşumuz da tedavisinin ardından ait olduğu doğaya yani vatanına tekrar geri döner. Bilinçsiz avcıları yaptığı yanlış davranıştan ötürü bir kez daha kınıyorum” dedi.


Av hayvanı olmayan Kızıl Şahin’in türüne ender rastlanan bir kuş olduğunu ifade eden Belen Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Tamer Bozkurt, “Avcı arkadaşlarımızı bu konuda devamlı uyarıyoruz. Bohçacı olarak avlanan bilinçsiz avcıların böylesine davranışları bizleri üzmektedir. İnşallah kısa sürede tedavisi tamamlandıktan sonra Kızıl Şahin’i tekrar doğaya teslim ederiz” ifadelerini kullandı.




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