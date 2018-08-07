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07 Ağustos 2018 17:08

Hatay’da yavru caretta carettalar denizle buluştu

Deniz kaplumbağalarının Türkiye’deki 3 üreme merkezinden biri olan Samandağ sahillerinde minik yavruların çok kısa süren yumurtadan çıkıp denize kavuşmaları üniversite öğrencilerinin ve uzmanların gözetiminde gerçekleşti.

Hatay’da yavru caretta carettalar denizle buluştu

07 Ağustos 2018 17:08


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bektaş Sönmez, yumurtadan çıkan yavruları kontrol ettiklerini, bugüne kadar bin 200’ün üzerinde yuva tespit ettiklerini ve bunların yaklaşık 600’e yakınından yavru çıkışı gerçekleştiğini söyledi.


Üreme sezonunun gelmesiyle Mayıs ayı itibariyle çalışmalara yoğun bir şekilde başladıklarını kaydeden Dr. Sönmez, "Çalışmalarımız Mayıs ortasında başladı. Bugüne kadar bin 200’ün üzerinde yuva tespit ettik. Bunların yaklaşık 600’e yakınından yavru çıkışı gerçekleşti. Kuluçkaları devam eden, yuvalaması devam eden, yavru çıkışları devam eden yuvalarımız var. Üreme sezonu Eylül ayı sonuna kadar devam edecek ve yuvalardan ortalama bininden yavru çıkışı bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Doğal nedenlerden dolayı çıkışı gerçekleşmeyen yuvalar olduğuna da dikkat çeken Dr. Sönmez, Samandağ Kumsalı’nda ciddi bir erozyon problemi olduğunu kaydetti. Dr. Sönmez, "Kumsalın eğiminin bozulması sonucunda dalgaların kumsalın üst kısmına kadar çıkıp yuvaları tahrip etmesine neden oluyor. Bununla birlikte, doğal olarak, çakal ve benzeri memeli hayvanlar da yuvalara zarar verebiliyor. Bu nedenle de yavru çıkışı gerçekleşmiyor. Diğer taraftan ise yuvadan çıkan yavruların denize yönelmesini sağlayan ay ışığı faktörünün arkada bulunan yapay ışıkların daha yoğun olmasından dolayı yavrular denize değil de terse yönelmesi nedeniyle ölümler gerçekleşiyor" diye konuştu.


Dr. Sönmez, bilimsel çalışmalar sonucu denize ulaşan her bin yavrudan sadece 1 tanesinin tekrar dönüp yumurta bırakabilecek yaşa geldiğini, 40 binin üzerinde yavrudan sadece 40’a yakının yumurta bırakabilecek yaşa ulaştığını da sözlerine ekledi.




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