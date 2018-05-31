Hatay’da yetim ve annelerine iftar

İskenderun Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen iftar programına, Dörtyol, Payas, İskenderun bölgesinde yaşayan 200 yetim çocuk ve ailelerinin yanı sıra, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ve hayırsever işadamı Ayhan Tosyalı, Gençlik Merkezi üyeleri katıldı. Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programının ardından ezanın okunmasıyla, hep birlikte iftarlar yapıldı. İftar sonrası ise Gençlik Merkezi personelleri ve gönüllü gençler yetim çocuklar ile birlikte çeşitli oyunlar oynadı. Ramazan ayının manevi ikliminden en iyi şekilde faydalanmak için, Gençlik Merkezi olarak hemen hemen her gün farklı bir organizasyon yaptıklarını belirten Programla ilgili açıklama yapan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, "Ramazan paketleri dağıtımları ve ev ziyaretlerimizle ailelerimizin kapılarını çalmaya devam ediyoruz. Bugünde ‘Dünya Yetim Günü’ dolayısıyla, böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik. Elimizden geldiğince STK’lar ile birlikte çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bu manada İYİLİK-DER en önemli paydaşlarımızdan birisi oldu. Onların sürekli yetim çocuklarla ilgili çalışmalarını bildiğimiz için birlikte böyle bir iftar organizasyonu gerçekleştirdik. ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ sözüyle düzenlediğimiz bu iftarda hayırsever işadamı Ayhan Tosyalı ve Kaymakamımız Recep Soytürk’e ayrıca teşekkür ediyorum” diyerek Ramazan ayında bu tür programların devam edeceğini sözlerine ekledi.