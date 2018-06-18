Hatay’da yılanların dansı görenleri şaşırttı

İlçeye bağlı Şakşak köyündeki bahçesinde iki yılanın sarmaş dolaş ettikleri dans, bahçe sahibini şaşırttı. Bahçesinde yılanları gören Mehmet Ali Altıok hemen cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti.

Yılanların uzun süre sarmaş dolaş dans etmesine şahit olan Altıok, “Bayram dolayısıyla köyümüze geldim. Köydeki bahçemi dolaşırken çalılıkların içerisinde birbirlerine sarılmış iki yılan gördüm. Ben de bu sırada hemen cep telefonum ile kayda girdim. Uzun süre dans ettiler. Etraftaki hiçbir şeye aldırmadılar. Çok güzeldi” dedi.

Altıok, yılanların daha sonra ormanlık alana doğru gittiklerini söyledi.