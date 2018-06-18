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18 Haziran 2018 15:02

Hatay’da yılanların dansı görenleri şaşırttı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir bahçede birbirlerine sarılmış yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanların ilginç dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay’da yılanların dansı görenleri şaşırttı

18 Haziran 2018 15:02


İlçeye bağlı Şakşak köyündeki bahçesinde iki yılanın sarmaş dolaş ettikleri dans, bahçe sahibini şaşırttı. Bahçesinde yılanları gören Mehmet Ali Altıok hemen cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti.


Yılanların uzun süre sarmaş dolaş dans etmesine şahit olan Altıok, “Bayram dolayısıyla köyümüze geldim. Köydeki bahçemi dolaşırken çalılıkların içerisinde birbirlerine sarılmış iki yılan gördüm. Ben de bu sırada hemen cep telefonum ile kayda girdim. Uzun süre dans ettiler. Etraftaki hiçbir şeye aldırmadılar. Çok güzeldi” dedi.


Altıok, yılanların daha sonra ormanlık alana doğru gittiklerini söyledi.




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