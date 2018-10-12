Hatay'daki kaya mezarlar turizme kazandırılacak

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi projesi kapsamında gün ışığına çıkarılan Roma dönemine ait kaya mezarları turizme kazandırılacak.

Altınözü Yunushan Mahallesinde bulunan turizm değerine sahip Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları, Hatay Müze Müdürlüğü kontrolünde kazı çalışmaları başladı. Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Hatay Müze Müdürlüğü kontrolünde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Uygur Hatay'ın ve Altınözü'nün birçok tarihi ve turistik değere ev sahipliği yaptığını belirterek “Altınözü bu konuda oldukça zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Bu mirasımızın gün yüzüne çıkmayı bekleyen bir tarafı da Yunushan Mahallemizde bulunan Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları ve Kaya Mezarlarıdır. Altınözü Kaymakamlığımız, Altınözü Belediyesi ve Hatay Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından hazırlanan Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesinde Roma dönemine ait kaya mezarlarının gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Altınözü'nün, güneyde doğa harikası ve çok önemli bir tarihsel geçmişi olan bir ilçe olduğunu belirten Uygur, "Roma Nekropolü'nde 75 bin metrekarelik bir alan üzerinde toplamda t 18 kaya mezarı bulunmaktadır. Kaya mezarlarının üzerinde çeşitli motifler, steller, koçbaşları bulunmaktadır. Yunushan Mahallemizde bulunan Roma dönemine ait Kaya mezarlarının Altınözü turizmine, tarihi ve kültürel varlığına önemli bir katkı sunacaktır. Gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Proje kapsamında yürüyüş alanları, çevre düzenlemesi, ışıklandırma, mağaraların temizliği yapılarak tarih gün yüzüne çıkarılacaktır” diye konuştu.