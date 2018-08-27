Hatay’daki orman yangını 37 saatte söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağları’nda bulunan Kisecik Mahallesi yakınlarındaki radar mevkisi ormanlık alanında kaçak avcı ateşi sonucunda çıktığı tahmin edilen yangına 4 helikopter, 2 uçak, 36 arazöz, 16 su tankı, 10 ilk müdahale aracı, 6 pikap, 8 dozer, 4 iş makinesi, 10 yangın söndürme ekibi ve 300 işçi ile müdahale edildi. 37 saat sonunda söndürülen yangında 35 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, özverili çalışmaların sonucunda yangının 37 saatte söndürüldüğünü ifade etti. Ketmen, “Kaçak avcı ateşi sonucu çıktığını tahmin ettiğimiz yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekip arkadaşlarımızla beraber özverili ve başarılı çalışmalar sonucunda yangını 37 saat sonunda kontrol altına alarak söndürdük” açıklamalarında bulundu.