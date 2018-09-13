Hatay'daki orman yangını 6 saattir devam ediyor

Hatay'ın Belen ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınına 5 helikopter, 20 arazöz ve 4 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Soğukoluk mevkisinde kopan elektrik telinden çıktığı tahmin edilen yangında yaklaşık 10 hektarlık alan 6 saattir yanmaya devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangının Soğukoluk Yaylası'ndaki yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle bölgeye 20 arazöz, 5 su tankı, 11 itfaiye aracı ve iş makineleri sevk edildi. Yangına havadan da 4 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopter ile müdahale ediliyor.

Yangına müdahaleyi takip eden AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Bestami Bilgili, yangının devam ettiğini ve müdahale edildiğini belirterek, “Hem havadan hem yerdeki ekiple yangına müdahale ediliyor. Orman İşletme Müdürlüğü, kaymakamımız, belediye başkanımız hepimiz buradayız. Armutçu denen yerden müftülüğün oradan bu taraflara sıçrıyor yangın” dedi.

Belen Kaymakam Vekili Musa Sarı da rüzgardan dolayı elektrik telinin kopmasıyla yangının çıktığını tahmin ettiklerini ifade ederek, “Ama detaylar araştırılacak. Çok şükür ki can kaybımız yok. Yangın evlere yaklaştı ama ekiplerimiz müdahale etti. 4 uçağımız 5 helikopterimiz var yaklaşık 20 arazözümüz var. 11 itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale ediyoruz” diye konuştu.

Yangına müdahale devam ederken ekiplere askerlerde destek veriyor.