Hatay’daki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

Arsuz ilçesindeki Kale Mahallesi’nde bulunan Amanos Dağları’nın eteklerinde 3 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, 100 hektarlık kızılçam ormanını etkisine aldı. Bölgeye Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Konya, Antalya, Kırıkkale, Ankara gibi kentlerden çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Uluçınar Şefliği’nin yangın söndürme çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye araçlarıyla halk da yoğun destek verdi. Yangın söndürme çalışmalarına 400’ün üzerinde personel, 2 helikopter, 1 uçak, 50 arazöz, 20 su tankı ve yolları açmak için çok sayıda iş makinesinin katıldığı öğrenildi. Uçak ve helikopterler, denizden su alıp yangına dökerek aralıksız çalıştı.

Kale Mahalle Muhtarı Mehmet Gebeş, yangının büyük ihtimalle bir kaza sonucu çıktığına değinerek, “Devletimiz büyük imkanlarıyla müdahalesini yapıyor. Büyük bir ihtimalle bugün akşam olmasa da yarın tamamen söndürülecek. Şerit açma çalışmaları da yapılıyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz ara vermeden sürekli yangına müdahale ediyorlar” diye konuştu.

Yangın söndürme ekiplerinin söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.