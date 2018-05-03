Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 17:55

Hatay’daki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 100 hektarlık alanda 3 gündür devam eden orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Hatay’daki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

03 Mayıs 2018 17:55


Arsuz ilçesindeki Kale Mahallesi’nde bulunan Amanos Dağları’nın eteklerinde 3 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, 100 hektarlık kızılçam ormanını etkisine aldı. Bölgeye Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Konya, Antalya, Kırıkkale, Ankara gibi kentlerden çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Uluçınar Şefliği’nin yangın söndürme çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye araçlarıyla halk da yoğun destek verdi. Yangın söndürme çalışmalarına 400’ün üzerinde personel, 2 helikopter, 1 uçak, 50 arazöz, 20 su tankı ve yolları açmak için çok sayıda iş makinesinin katıldığı öğrenildi. Uçak ve helikopterler, denizden su alıp yangına dökerek aralıksız çalıştı.


Kale Mahalle Muhtarı Mehmet Gebeş, yangının büyük ihtimalle bir kaza sonucu çıktığına değinerek, “Devletimiz büyük imkanlarıyla müdahalesini yapıyor. Büyük bir ihtimalle bugün akşam olmasa da yarın tamamen söndürülecek. Şerit açma çalışmaları da yapılıyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz ara vermeden sürekli yangına müdahale ediyorlar” diye konuştu.


Yangın söndürme ekiplerinin söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç