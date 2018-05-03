Hatay’daki orman yangını devam ediyor

Amanos Dağları Arsuz Kale Mahallesi kırsalı ormanlık bölgede çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına bir uçak, bir helikopterin yanı sıra 250 personel, 60 su tankı ve arazöz, 15 iş makinesiyle söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye birçok il ve ilçelerden yeni ekipler sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, alevlerin rüzgar nedeniyle yön değiştirip dağıldığını, ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Mersin, Kilis illerinin yanı sıra Arsuz, İskenderun, Antakya, Samandağ ilçelerinden gelen ekiplerin yanı sıra bölgeye Ankara, Çankırı, Niğde gibi birçok il ve ilçelerden yeni ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.

Yüksek vadiler ile eğimli kayalıklar bulunan bölgede yangına müdahaleye devam edildiği, sabahın erken saatlerinden itibaren, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için çalışmaları devam ediyor.