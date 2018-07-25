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25 Temmuz 2018 15:34

Hatay’daki orman yangını

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay’daki orman yangını

25 Temmuz 2018 15:34


Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesinin Konacık Mahallesi Işıklı mevkisinde bahçe temizliği yapıldığı sırada çıktığı tahmin edilen yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülemeyince yardım istendi. Alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla hızla büyüyen yangının söndürülmesi için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankı, dozer ve çok yangın söndürme personeli ile havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.




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