Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangında yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü.

Hatay’ın Antakya ilçesi Tahtaköprü kırsalı ile Belen ilçesi Çerçikaya kırsalında çıkan yangında zarar gören 25 hektarlık ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 100 civarında işçinin yanı sıra 16 arazöz, 2 dozer, 3 helikopter, 1 uçak ile yangına müdahale ettiklerini belirtti. Ketmen şu bilgilere yer verdi:

"Yangın şu an itibari ile tamamen kontrol altına alındı. Soğutma işlemine geçildi. Hava çok rüzgarlı yaklaşık 41 kilometre hızında bir rüzgar var. Ve arazi koşulları zor. Ancak Antakya’daki ekiplerimiz çok güçlü. Yangını çok kısa süre içerisinde tamamen söndüreceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Bu arada orman yangınına Amanoslar’da devam eden terör operasyonlarının yol açtığı belirtildi.