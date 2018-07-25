Hatay’daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bölgede yaşayan vatandaşlar söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele ekipleri, Konacık Mahallesi Işıklı mevkisinde çıkan orman yangınını, havadan ve karadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Alevlerin ormanlık alanda bulunan evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Bazı mahalle sakinlerinin de gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek verdiği yangını çevrede bulunan çocuklar ve kadınlar tedirgin ve meraklı bakışlarla izliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankı, dozer ve yangın söndürme personeli havadan ve karadan söndürme çalışmalarına katılıyor.