Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 17:01

Hatay’daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Hatay’daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

25 Temmuz 2018 17:01

Bölgede yaşayan vatandaşlar söndürme çalışmalarına destek veriyor.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele ekipleri, Konacık Mahallesi Işıklı mevkisinde çıkan orman yangınını, havadan ve karadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Alevlerin ormanlık alanda bulunan evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.


Bazı mahalle sakinlerinin de gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek verdiği yangını çevrede bulunan çocuklar ve kadınlar tedirgin ve meraklı bakışlarla izliyor.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi.


4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankı, dozer ve yangın söndürme personeli havadan ve karadan söndürme çalışmalarına katılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç