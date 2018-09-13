Hatay'daki orman yangını yerleşim bölgesini tehdit ediyor

Hatay'ın Hatayın Belen ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, uçak ve helikopter desteğinde müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Soğukoluk Yaylası'nda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, havadan 3 helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Hatay'ın en gözde bölgesi olan Soğukoluk Yaylası'ndaki yerleşim yerlerini tehdit eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.