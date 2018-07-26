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26 Temmuz 2018 09:45

Hatay’daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay’daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

26 Temmuz 2018 09:45


Arsuz’a bağlı Işıklı mevkiinde dün öğleden sonra başlayan ve rüzgarın da etkili olduğu orman yangını havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları ile uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Gece de devam eden soğutma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havadan ve karadan yeniden başlatıldı.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 40 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına aldıklarını, yangını soğutma çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini söyledi.


Yangın söndürme çalışmalarına; 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, karadan 36 arazöz, 18 su tankı, 4 dozer, 4 grayder ile 10 teknik eleman ve 300 yangın söndürme işçisi görev almıştı.




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