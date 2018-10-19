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Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.


Samandağ'a bağlı Sinanlı mevkiinde öğleden sonra başlayan yangını havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları ile uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 8 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına aldıklarını, yangını soğutma çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini söyledi. Yangın söndürme çalışmalarında; 1 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, karadan 8 arazöz, 4 su tankı, 1 greyder, 1 dozer, 5 itfaiye aracı, 3 teknik eleman ve yangın söndürme işçileri görev almıştı.

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