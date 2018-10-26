Hatay'daki silahlı saldırıya 2 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı saldırı sonucu iki kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, dört gün önce İskenderun Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeki bir araçtan pastane önündeki M. Emre Ö. ve Ahmet A.'ya ateş açılması olayıyla ilgili İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Bilal Y. ve Veysi Y. kardeşler gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların üzerilerinden sahte kimlik ve ehliyet çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edilen Bilal Y. ve Veysi Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.