İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'daki silahlı saldırıya 2 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde silahlı saldırı sonucu iki kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı saldırı sonucu iki kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, dört gün önce İskenderun Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeki bir araçtan pastane önündeki M. Emre Ö. ve Ahmet A.'ya ateş açılması olayıyla ilgili İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Bilal Y. ve Veysi Y. kardeşler gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların üzerilerinden sahte kimlik ve ehliyet çıktığı öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edilen Bilal Y. ve Veysi Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.