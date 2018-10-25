İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'daki terör operasyonunda emekli binbaşı tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan işadamı emekli bir binbaşı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan işadamı emekli bir binbaşı tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan işadamı emekli binbaşı Zeki K. gözaltına alındı. Zeki K.'nin evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve harici diske de el konuldu.


Eski HDP Parti Meclis üyesi olduğu öğrenilen Zeki K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İskenderun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.