Hatay'daki terör operasyonunda emekli binbaşı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan işadamı emekli bir binbaşı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan işadamı emekli binbaşı Zeki K. gözaltına alındı. Zeki K.'nin evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve harici diske de el konuldu.

Eski HDP Parti Meclis üyesi olduğu öğrenilen Zeki K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İskenderun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.