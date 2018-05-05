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05 Mayıs 2018 13:09

Hatay’daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Hatay’daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

05 Mayıs 2018 13:09


Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Hatay’a uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları sırada İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü NSM Grup Amirliği ekipleri tarafından Erzin ilçe girişinde düzenlenen operasyonda, minibüs içerisindeki 32 kilo kubar esrar ile yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İhsan D., Kadir Ö. ve Doğan İ. adlı şüpheliler, ’uyuşturucu madde temini ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Zanlılardan Kadir Ö.’nün Diyarbakır’daki ev ve işyerinde güvenlik birimlerince yapılan aramada ise 65 kilogram esrar maddesi, 165 kök Hint keneviri bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmişti.




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