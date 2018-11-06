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Hatay'daki yangın bölgesine 300 fidan dikildi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki mesire alanında çıkan orman yangınında kül olan bölgeye fidan dikildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki mesire alanında çıkan orman yangınında kül olan bölgeye fidan dikildi.


Kırıkhan Orman İşletme Şefliği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı ortaklığında düzenlenen etkinlikte Şehit Ahmet Saylak Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Kırıkhan İmam Hatip Ortaokulu'ndan 200 öğrencinin katılımıyla 300 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.


Öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte yanan orman arazisine ağaç dikmek için geldiklerini belirterek, “Bu bölge birkaç yıl önce çıkan bir yangında küle dönmüş. Bizde bugün bu alanı yeşillendirmek için buraya geldik. Büyüdüğümüzde bu alana çocuklarımızla gelip, piknik yapmayı hayal ediyoruz. Burada diktiğimiz fidanlara kendi isimlerimizi veriyoruz. Bu etkinlik bizi son derece mutlu etti. Çünkü ağaçlar da tıpkı bizim gibi birer canlı. Bu etkinlik bizleri son derece mutlu etti. Herkese bir dikili ağaçlarının olmasını tavsiye ediyoruz” dediler.

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