Hatay'daki yangın kısmen kontrol altında

Hatay'ın Belen ilçesinde sabahın erken saatlerinde çıkan orman yangın kısmen kontrol altına alındı.

Soğukoluk mevkisinde sabah saat 04.45 sıralarında elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu kopan elektrik telinden çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle 10 hektarlık alana yayıldı. Zaman zaman yerleşim yerlerini de tehdit eden yangını kontrol altına almak için ekipler, yoğun bir mücadele veriyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, alınan orman yangını ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek çalışmalara başladığını, söndürme çalışmalarına 4 adet amfibik uçak, 7 adet helikopter, 47 arazöz, 3 dozer, 2 greyder iş makinası, 250 yangın söndürme işçisi,10 teknik personelin görev aldığını bildirdi.

Yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirten Ketmen, "Yanan ev yok. Ev veya bahçelere sıçraması önlendi. Tahliye yok. Panik yaşatacak durumlar engellendi. Çalışmalar devam ediyor. Yangın, tahmini olarak 10-12 hektarlık alanda etkili oldu" dedi.

Yangını söndürme çalışmalarına askerler ve mahalle sakinleri de destek veriyor.