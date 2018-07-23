Hatay’ın Anavatana katılışının 79. yıl dönümü törenle kutlandı

yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antakya Atatürk Anıtı önündeki törende Gürcistan Halk Dansları Topluluğu’nun yöresel dans gösterisinin ardından Hatay Valisi Erdal Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay anıta çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şeref defterini imzalayan Vali Ata, saygı atışı yapılmasının ardından yaptığı konuşmada, “Hatay halkı 79 yıl önce kendisine vurulmak istenen esaret zincirini kırmış ve şanlı tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’40 asırlık Türk yurdu ecnebi elinde esir kalamaz’ diyerek sahip çıktığı Hatay, Milli Mücadele’nin ilk kurşununu atarak Ata’sının bu mücadele de yalnız olmadığını tüm Dünya’ya ilan etmiştir. Üstün bir sadakat ve vatanseverlik ile bu topraklar için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin gösterdiği yüksek karakter bugünde yüreklerimiz de mevcuttur. Hatay’ın anavatana katılışının 79. Yıldönümü vesilesi ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını bu topraklar için veren tüm şehitlerimize rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ata ve beraberindekiler, şehitliği ziyaret ederek, şehit ailelerine karanfil dağıttı. Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla törenler sona erdi.