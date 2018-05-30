Hatay’ın çılgın projesinde ilk kazma vuruldu

Ortadoğu’yu da Akdeniz ile buluşturacak ve bölgesine hayat verecek tünel projesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yatırım programına alındıktan sonra, Hassa tarafındaki tünel giriş bölgesinde çalışmalara başlandı. Eğribucak Mezarlığı Bostan Çukuru mevkisinde başlatılan zemin etüt çalışması bölge halkını da sevindirdi,

Amanos Dağları’nın altından geçecek 30 kilometrelik tünel, İskenderun Limanı’nı Hassa’da ilan edilen 13 bin dönüm organize sanayi bölgesine (OSB) bağlayacak. OSB alanının hemen yanındaki 60 bin dönümlük arazide kurulacak entegre tesisler ile de Singapur’daki Jurong adası ve Hollanda’daki Port of Rotterdam Sanayi Bölgesi benzeri bir sistemin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 1,5 milyar liraya mal olacak Hassa Tüneli, İskenderun Körfezi’ndeki İskenderun Limanı, Gübretaş Limanı ve İsdemir Limanı’nı Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş sanayisinin ürünlerini dünya pazarlarına 80 kilometre yaklaştırarak rekabet gücünü arttıracak.

Hassa Tüneli projesi kapsamında yapılacak yolun toplam uzunluğu 31 kilometre olacak. 4 adet tünelin toplam uzunluğu ise 19 bin 327 metre planlandı. En uzun tünel boyu 12 bin 320 metre olacak. Projede 1 adet 400 metrelik viyadük ve toplam 192 metre uzunluğunda 4 adet köprü yapılacak. Projenin gerçekleşmesi ile Gaziantep - İskenderun arası 221 kilometreden 136 kilometreye, Kahramanmaraş - İskenderun arası 186 kilometreden 151 kilometreye, Kilis - İskenderun arası 153 kilometreden 113 kilometreye, Hassa - Payas arası 100 kilometreden 31.3 kilometreye inecek.