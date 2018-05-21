Hatay’ın Ramazan lezzeti: "Küncülü helva"

Ramazan ile tezgahlardaki yerini alan Antakya’nın önemli lezzetlerinden küncülü helva yapan Fansa ailesi, kolları sıvadı ve gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai içine girdi.

Antakya’da Uzun Çarşı’da küçücük bir dükkan içinde küncülü helva üretimine başladıklarını söyleyen Şahap Fansa, 3 asırdır dükkanlarının açık olduğunu ve mesleği aile büyüklerinden öğrendiğini anlattı.

Sadece Ramazan ayına özgü olarak imalatını yaptıkları helvanın, oldukça rağbet gördüğünü söyleyen Şahap Fansa, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan bu lezzeti, sipariş oldukça farklı illere de gönderdiklerini ifade etti.

Helva kavrulmuş susamla karıştırılıyor

Küncülü helvanın Hatay’a özgü bir tatlı olduğunu ve sadece Ramazan ayında ürettiklerini ifade eden Fansa, "Üretimimiz Ramazan ayında olduğu için çok istek oluyor biz de bundan çok memnun kalıyoruz. Çarşıda bulunan dükkanda ailecek çalışıyoruz. Dükkanımız sabah saat 04.00’te açılıyor ve babam burada helvanın hazırlıklarını yapıyor öğlene kadar toptancılara öğleden sonra ise vatandaşlara satış yapmak üzere üretimimizi yapıyoruz. Helvayı müşterimiz Ramazan dışında da yapmamızı istiyor ancak bu helvanın özelliği Ramazan ayında yenmesi. Biz de sadece Ramazan ayında yapıyoruz” dedi.

Sabahın erken saatlerinde yoğrulan tahin iftar saatine yakın kavrulmuş susamla karıştırılıyor, pres makinesinde preslenerek uzun ince hale getirilen helva, kutulara yerleştiriliyor. Farklı lezzetiyle adından söz ettiren tatlı, iftar saatine yakın satışa hazır hale getiriliyor. Kokusu adeta çarşıyı kaplayan tatlı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Sadece Ramazan ayında tezgahtaki yerini alan küncülü helva, iftar sonrası kahve veya çayın yanında tüketiliyor.