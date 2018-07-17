Hatay’ın serinleten lezzeti: Limon dondurması

Hatay’a has lezzetlerden olan limon kabuğu rendesi, limon suyu ve şekerden yapılan limon dondurması merkezi alanlarda, büfelerde ve seyyar limon arabalarında satılıyor. Geçmişi 1900’lü yıllardan öncesine dayandığı belirtilen ve günümüze kadar uzanan limon dondurmasında özellikle seyyar arabalarında satış gerçekleştiren ustalar tercih ediliyor.

Merkez Antakya ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Parkında limon satışı yapan Mustafa Doğru, Hatay’a özgü limon dondurmalarında katkı maddesi bulunmadığını söyledi. Doğru, “Bu yüzyıllar boyunca süren Hatay’a has bir limon dondurması. Sade limonla yapılıyor. Yaz sezonunda oldukça rağbet görüyor” dedi.

22 yıllık limon dondurması ustası Arif Çalğın ise artan limon fiyatlarından ve kaliteli limon bulamamaktan yakındı. Arif usta, müşterilere kaliteli hizmet sunabilmek için en iyi limonu seçmeye çalıştığını ifade ederken, artan limon fiyatlarına rağmen limon dondurmasının fiyatını artırmadıklarını belirtti.

Hatay’a özgü limon dondurması lezzetinin gelecek nesillere ulaşamama problemi olduğunu söyleyen Arif Çalğın, meslekte yeni eleman yetiştiremediklerini ifade etti. Çalğın, “Birçok kişi öğrenmek istedi. Söyledim, tarifini de verdim. Ama yapamadılar, ama neden yapamadıklarını bilmiyorum. Ya ilgisizlikten ya da özenme isteği yok. İnsan içinden gelerek yapmalı, zevk almalı yaptığı işten. Herkes limon dondurması yapar ama fakat yapmak mevzu değil. Mevzu tat vermek, damak tadı olması lazım. Yani insan severek yapması lazım işi. Severek yaparsak tabi ki çok güzel bir şey ortaya çıkar” dedi.

Limon fiyatlarına rağmen, limon dondurması fiyatlarında artışa gitmeyen esnaf, küçük boy limon dondurmasını 1, büyük boy limon dondurmasını 1,5 ve maksimum boy limon dondurmasını 2 TL’den satıyor. Diğer yandan son yıllarda evlere servis edilen limon dondurmaları ise 7,5 TL ve 10 TL arasında değişiyor.