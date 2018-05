Hatay’ın vazgeçilmez lezzeti: Tepsi kebabı

Hatay’ın meşhur tepsi kebabı, hem lezzeti hem de görüntüsüyle ilgi çekiyor. Merkez Antakya ilçesinde kasaplık yapan Haydar Öter, tepsi kebabının Hatay halkının olduğu kadar şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilk tercihi olduğunu söyledi. Tepsi kebabının koyun etinin kaburgasından çıkan etten yapıldığını belirten Öter, kıyma haline getirilen etin içerisine, sarımsak, biber ve maydanoz ince ince kıyılıp kıymayla karıştırılarak tepsi kebabının yapıldığını söyledi.

Yüzyıllardır Hatay’ın Antakya ilçesinde yapılan tepsi kebabı kasaptaki aşamalardan geçtikten sonra taş fırında pişirilerek sıcak ekmekle servis ediliyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’da, Hatay’ın son yıllarda savaşın gölgesinde kalmasına rağmen önemli organizasyonlarda yer aldığını ifade ederek, "Ve bu organizasyonlar içerisinde dünya çapında iki tane altın bilezik taktı. Bunlardan bir tanesi EXPO diğeri gastronomi. Geçen sene 31 Ekim’de Birleşmiş Milletler Hatay’a Gastronomi dalında bu bileziği verdi. Şu anda Hatay dünyadaki 26 tane özel şehirden bir tanesi. Biz gastronomi konusunda turizmi geliştirecek projeler yapmak istiyoruz” dedi.

Hatay’da 600’ün üzerinde yemek çeşidinin olduğunu kaydeden Başkan Savaş, "Bunlardan iki tanesi tepsi kebabı ve kağıt kebabıdır. Bunlar özel fırında önce kasapta yapılır. Fırında hemen pişirildikten sonra kasapta salaş bir şekilde yenen önemli iki tane et yemeğimizdir. Bu et yemeği bu bölgeye has belki Ortadoğu’da biraz var ama Hatay’a has, Hatay’ın kendine özel lezzeti ile misafirlere sunulan yemektir. Önce kasapta bıçak kıymasıyla eti hazırlıyorsunuz. Baharatını, tuzunu, biber salçasını koyduktan sonra maydanozu fırına gönderiyorsunuz. Fırında pişip size gelirken aynı zamanda fırından taze ekmekle birlikte geliyor. O sıcak taze ekmekle birlikte elimizle özellikle banarak bu yemeği yersiniz. Ve en güzelde Hatay’da Antakya Uzun Çarşı’da kasaplarımızda yapılır bu yemek. İnşallah tüm dünyadan ve Türkiye’den dostlarımızı Hatay’da bu ve bunun gibi yemeklerimizle ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.