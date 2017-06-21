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21 Haziran 2017 12:54

Hatay’ın yöresel tadı ’Kömbe’

Hatay bölgesinde yaygın olarak bilinen ve tüketilen bir tür tatlı ve pasta çeşidi olan kömbe, Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmez ikramları arasında ilk sırada yer alıyor.

Hatay’ın yöresel tadı ’Kömbe’

21 Haziran 2017 12:54

Kömbenin en önemli özelliği ise uzun süre bayatlamaması.


Hatay’ın yöresel tadı olan ve sadece Ramazan ayı içerisinde yapılan kömbe için Antakya Uzun Çarşı’daki baharatçılarda şimdiden uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ramazan ayının bitişine son 1 hafta kala yapılmaya başlanan bu lezzet, genellikle komşu ve akrabaların birleşip imece usulü emek vermesiyle oluşuyor.


Esmergil Baharat yetkilisi Evren Eraslan, Türkiye’de içine baharat konulan tek pasta çeşidinin kömbe olduğunu söyledi. Eraslan, kömbenin Hatay’da Ramazan’ın son 1 haftasında yapılmaya başlandığını belirterek, "Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla son 1 haftaya girmemiz itibariyle yöresel en meşhur ve çok tükettiğimiz pasta olan kömbe kurabiyesi, kahke ve tuzlu pastalarımız bu hafta itibariyle yapılmaya başlar. bunlar yapılırken bizim burada yöresel olarak kullandığımız sarı un, beyaz unun dışında kullandığımız yine sadece Hatay’da kullandığımız Türkiye’de kullanılmayan Vita yağı, kömbe baharatımız yani baharatın kullandığı ilk pasta türü. şuan Türkiye’de bilinen tatlıların içinde baharat yoktur. kömbe baharatının içinde damla sakızı, karanfil, muskat, yeni bahar, mahlep vardır. ve bunlar yapılırken çeşitli şekillerde içine ceviz konularak hurma veya sade şeklinde yapılır. onun dışında üstüne bol susam dökülerek tüketilen bizim en meşhur pastamızdır. cuma gününe kadar aşırı yoğunluktan hareketli bir şekilde alınır ve cuma gününe kadar hazır olur" dedi.



Nasıl yapılır ?


Eraslan, 1 kilo kömbe için 1 tatlı kaşığı kömbe baharatının kullanıldığını ayrıca yarım kilo vita yağı, birer paket vanilya ve kabartma tozu ile çok az miktarda amonyağın yeterli olacağını kaydetti. Eraslan, 1 kiloluk kömbe malzemesinin ceviz ve hurmaya ayarlanırsa 8 ile 20 TL arasında fiyat oluştuğunu da sözlerine ekledi.




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