Hataylı çiftçinin doğa sevgisi

Hataylı çiftçi Osman Mıstıkoğlu, konut inşa etmek için satın aldığı 35 dönüm araziye kurduğu çiftlikte hem yabani, hem evcil 37 çeşit hayvan besliyor

Hatay’ın Samandağ ilçesi Batıayaz Mahallesi’nde konut yapmak için satın aldığı 35 dönüm arazide çiftlik kuran çiftçi Osman Mıstıkoğlu, aralarında geyik, keklik, yaban kazı, yaban ördeği, turna, tavus kuşunun da bulunduğu 37 tür evcil ve yaban hayvan bulunan özel hayvanat bahçesi oluşturdu.

Yaban hayatını ve doğayı çok sevdiğini söyleyen 60 yaşındaki Osman Mıstıkoğlu, tek amacının yaban hayvanlarıyla iç içe yaşamak olduğunu söyledi.

Doğaya katkı vermek ve nesli tükenmek üzere olan hayvanların çoğalmasını sağlamak olduğunu söyleyen Mıstıkoğlu, kendini doğaya adadıktan sonra, satın aldığı 35 dönümlük çiftliğinde, alageyik, yaban kazı, ördek, turna, kuğu, keklik, tavus kuşu, hindi, tavuk, horoz gibi hem evcil, hem de yabani hayvan bulunduğunu ifade etti.

Osman Mıstıkoğlu, çiftliğine bugüne kadar veteriner hekim getirmediklerini belirterek, "Burada yaşayan hayvanlar, doğayla iç içeler. Hastalık nedir bilmezler. Bahçede bulunan otlar ve böceklerle beslenen hayvanların sağlık durumları çok iyi. Burada doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürüyorlar" diye konuştu.

"Benim de amacım Türkiye’nin gerçek anavatanı olan alageyiği Türkiye’de yaymaktır" diyen Mıstıkoğlu, "Dağlarımızda olan karaca çok hassas bir hayvandır, Türkiye’de hayvanat bahçelerinin hiçbiri üretemiyorlar bu hayvanı, benim burada ürüyor, ben burada kafeste hayvanı sevmiyorum, mümkün olduğu kadar doğal bir ortamında olsun istiyorum. Doğa seleksiyonu ortamı oluşturmaya çalıştım ben burada. Bunu sağladığımız zaman hayvanların direnci çok yüksek oluyor ve buraya hiç veteriner girmedi insanlar şaşırıyor buraya kaç veteriner bakıyor diye. Gerçekten hiçbir veteriner girmedi, hiçbir hayvanım hasta olmadı, şu anda 37 civarında bir hayvan çeşidimiz var, burada işte tavus kuşlarımız, Çin tavukları, ördeklerimiz, yabani ördeklerimiz, karaca, yaban koyunu, alageyik, kuğu ve benzer hayvanlarımız. Kesinlikle ilaç ve suni bir yem kullanmıyoruz. Doğal yiyecek yiyen hayvanlarda çok sağlıklı oluyorlar ve dirençleri yüksek oluyor. Burası 35 dönüm bir arazi, tel örgüyle çevirdik, ağaçlandırdık burayı” diye konuştu.