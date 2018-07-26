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26 Temmuz 2018 11:21

Hataylı Emine Hatun Tuna Balkan ikincisi oldu

Bulgaristan’da yapılan Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonasında milli sporcu Emine Hatun Tuna 5 bin metrede ikinci oldu.

Hataylı Emine Hatun Tuna Balkan ikincisi oldu

26 Temmuz 2018 11:21


Gümüş madalya almayı hak eden genç sporcunun antrenörleri Abdulmecit Ölçer ve Senem Ölçer sporcularını başarılarından dolayı tebrik ettiler.


Milli Antrenör Abdulmecit Ölçer, “Sporcumuzun zorlu çalışmalarında yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Cemil Şensöz’e, Sponsor Dr. Umut Emin Abdulhayoğlu’na ve stadyumda her türlü desteği ve kolaylığı sağlayan Antakya Atatürk Stadyumu Şefi İbrahim Arıkan’a teşekkür ederiz” dedi.




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