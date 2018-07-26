Hataylı Emine Hatun Tuna Balkan ikincisi oldu

Gümüş madalya almayı hak eden genç sporcunun antrenörleri Abdulmecit Ölçer ve Senem Ölçer sporcularını başarılarından dolayı tebrik ettiler.

Milli Antrenör Abdulmecit Ölçer, “Sporcumuzun zorlu çalışmalarında yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Cemil Şensöz’e, Sponsor Dr. Umut Emin Abdulhayoğlu’na ve stadyumda her türlü desteği ve kolaylığı sağlayan Antakya Atatürk Stadyumu Şefi İbrahim Arıkan’a teşekkür ederiz” dedi.