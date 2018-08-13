Hatay’lı esnaftan döviz çağrısına tam destek

Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ile yaşanan kriz sonrasında "Yastık altındaki dolar ve eurolarınızı bozdurun" çağrısı Hatay’da da karşılık buldu. Pet Shop işyeri sahibi Hataylı esnaf Kadir Savran’da vatandaşların dolar ve Eurolarını bozdurmalarına teşvik için kampanya başlattı. 200 dolar bozdurup makbuzunu getiren müşterilerine pet ürünlerinde yüzde 50 indirim imkanı sağladı.

Hataylı esnaf Kadir Savran, son günlerde Dolar ve Euro’nun artışına karşın Türk parasının değer kaybetmemesi ve vatandaşların dolar bozdurması açısından böyle bir kampanya yaptıklarını dile getirerek, “Kampanyamız her dolar bozdurup fişini getiren vatandaşımıza pet ürünlerinde yüzde 50 indirim yapıyoruz. 3 günden beri devam eden kampanyamıza birçok vatandaşımız duyarlılık gösterip, camda ki ilanımızı görerek 200 dolar bozdurup fişini getirip kampanyamızdan yararlanan vatandaşlarımız oldu” dedi.

Bu yaşananların bir siyasi mesele olmadığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrılarına kulak verilmesi gerektiğinin altını çizen Esnaf Kadir Savran, “Böyle sıkıntılı günlerde devletimizin, hükümetimizin yanında durup sırt sırta verip bu zorlu günlerimizi bir an önce aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Görüyoruz zamanında Suriye’nin bir para birimi, devleti vardı şu anda sığınacak bir devletleri ülkeleri yoktur. Aynı durumlara düşmemiz açısından Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durup, çağrılarına kulak verip bu zorlu günleri aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu siyasi bir mesele değildir. Bu tamamı ile devletimiz, hükümetimiz için gerçekten yararlı olabileceğini düşündüğümüz şeylerden kaçınmamız gerekir. Biraz daha duyarlı olmalıyız” ifadelerine yer verdi.