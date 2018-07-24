Hataylı genç sporcu Türkiye’yi temsil edecek

Başkan Nehir, genç sporcuya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti. Başkan Nehir, “İlçemizin gençleri her zaman bizleri gururlandırarak önemli başarılara imza atıyorlar. Bizlerde her zaman gençlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Genç sporumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

15 yaşındaki Hakan Muhsin Hocaoğulları ise, Belediye Başkanı Mithat Nehir’e ilgisinden ve desteğinden dolayı teşekkür ederek, Samandağ’ı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti.

23 - 26 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan’da Türkiye’yi temsil edecek olan Hakan Muhsin Hocaoğulları, çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini kaydetti.