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24 Temmuz 2018 14:21

Hataylı genç sporcu Türkiye’yi temsil edecek

Bulgaristan’da yapılacak olan Uluslararası Kassabian Brothers Bulgarian U17 İnternation 2018 Badminton Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Hataylı sporcu Hakan Muhsin Hocaoğulları Samandağ Belediyesi Başkan Mithat Nehir’i ziyaret etti.

Hataylı genç sporcu Türkiye’yi temsil edecek

24 Temmuz 2018 14:21


Başkan Nehir, genç sporcuya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti. Başkan Nehir, “İlçemizin gençleri her zaman bizleri gururlandırarak önemli başarılara imza atıyorlar. Bizlerde her zaman gençlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Genç sporumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.


15 yaşındaki Hakan Muhsin Hocaoğulları ise, Belediye Başkanı Mithat Nehir’e ilgisinden ve desteğinden dolayı teşekkür ederek, Samandağ’ı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti.


23 - 26 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan’da Türkiye’yi temsil edecek olan Hakan Muhsin Hocaoğulları, çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini kaydetti.




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