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Hataylı Kübra Kuş, Nautical Club of Larissa'ya transfer oldu

Sutopu A Milli Takımı’nın Kaptanı Kübra Kuş, Yunanistan’a transfer oldu.

Sutopu A Milli Takımı'nın Kaptanı Kübra Kuş, Yunanistan'a transfer oldu.


Ege Su Sporları Tenis ve İhtisas (ESTİ) Kulübü forması giyen Hataylı Kübra Kuş, Yunanistan sutopu liginin köklü kulüplerinden Nautical Club of Larissa'ya transfer oldu.


Hatay TEDAŞ altyapısında başladığı kariyerini 7 sezondur Ege Su Sporları Tenis ve İhtisas (ESTİ) kulübünde sürdüren ve 7 yıldır gol kraliçeliğini elden bırakmayan 23 yaşındaki başarılı oyuncu, transferin gerçekleşmesiyle birlikte yurtdışına transfer olan ilk kadın sutopu oyuncusu olarak adını Türk sutopu tarihine yazdırmayı başardı.

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