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28 Haziran 2018 22:24

Hataylı minik Kartallar İstanbul seçmeleri için yola çıktı

Hatay Beşiktaş Futbol Okulu’nun minik futbolcuları İstanbul’da gerçekleşecek olan profesyonel seçmeler için yola çıktılar.

Hataylı minik Kartallar İstanbul seçmeleri için yola çıktı

28 Haziran 2018 22:24


Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız önderliğinde, Antakya Kartal Yuvası önünden yola çıkan minik Kartallar, seçmelerden başarıyla ayrılacaklarını ifade ettiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, minik futbolcularına güveninin tam olduğunu ve İstanbul seçmelerinden başarıyla ayrılacaklarını belirtti. Başkan Yıldız, “Bugün, Beşiktaş’ımızın Hatay’daki bize emanet olan minik futbolcularını İstanbul’daki gerçekleşecek profesyonel seçmeler için uğurladık. Her futbolcumuzla ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepsinin başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum. Allah yardımcıları olsun” dedi.




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