İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hataylı minik Vecihilere Ankara gezisi

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü adıyla SODES 2017/1 programı kapsamında “Minik Vecihiler Hürkuş Oluyor Projesi” öğrencileri minik Vecihiler Anıtkabir, Taceddin Dergahı, Türk Hava Kuvvetleri Müzesi ve THK Üniversitesini ziyaret ettiler.


Proje Müellifi ve Koordinatörü Ahmet Şanal tarafından Hatay'da yürütülen Minik Vecihiler Hürkuş Oluyor Projesi kapsamında eğitim gören öğrenciler İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Köse öncülüğünde Ankara'da geziye götürüldü. Minik Vecihiler, Anıtkabir, Taceddin Dergahı, Türk Hava Kuvvetleri Müzesi ve THK Üniversitesini gezdi.


Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesini ziyaret eden öğrenciler Rektör Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut tarafından kabul edildi. Ardından üniversitesi tanıtım programına da katıldılar.


Vecihi Hürkuş'un ve çalışmalarının tanıtılması, Sivil Havacılığın Özendirilmesi, Havacılıkla ilgili üretime dair teşvik ve farkındalık sağlanması, model uçak yapımı ilgili el becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin milli ve manevi duygularının geliştirilmesi, teknolojiye duyulan ilgiyi geliştirme ve fırsata dönüştürmek, çocukların bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan korunması gibi amaçları taşıyan projede gezilerini sürdüren öğrencilerin kendi tasarladıkları model uçakları Vecihi Hürkuş Havacılık Parkında uçuracakları belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.