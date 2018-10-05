Hataylı minik Vecihilere Ankara gezisi

Proje Müellifi ve Koordinatörü Ahmet Şanal tarafından Hatay'da yürütülen Minik Vecihiler Hürkuş Oluyor Projesi kapsamında eğitim gören öğrenciler İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Köse öncülüğünde Ankara'da geziye götürüldü. Minik Vecihiler, Anıtkabir, Taceddin Dergahı, Türk Hava Kuvvetleri Müzesi ve THK Üniversitesini gezdi.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesini ziyaret eden öğrenciler Rektör Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut tarafından kabul edildi. Ardından üniversitesi tanıtım programına da katıldılar.

Vecihi Hürkuş'un ve çalışmalarının tanıtılması, Sivil Havacılığın Özendirilmesi, Havacılıkla ilgili üretime dair teşvik ve farkındalık sağlanması, model uçak yapımı ilgili el becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin milli ve manevi duygularının geliştirilmesi, teknolojiye duyulan ilgiyi geliştirme ve fırsata dönüştürmek, çocukların bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan korunması gibi amaçları taşıyan projede gezilerini sürdüren öğrencilerin kendi tasarladıkları model uçakları Vecihi Hürkuş Havacılık Parkında uçuracakları belirtildi.